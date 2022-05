Usa, la Corte suprema e la legge sull’aborto. Almeno 24 Stati pronti ad abolire il diritto all’interruzione di gravidanza (Di martedì 3 maggio 2022) Esplodono le proteste davanti alla Corte suprema e in molte città americane. Esultano i conservatori, che per decenni hanno ostinatamente cercato di cancellare il diritto all’aborto. Esprimono la loro indignazione democratici e gruppi per i diritti delle donne. Discutono dei fondamenti giuridici della sentenza giuristi e avvocati. È un terremoto politico, sociale, culturale quello che si scatena negli Stati Uniti dopo la diffusione della bozza che la Corte sta preparando, e che ribalterebbe la Roe v. Wade, la sentenza che nel 1973 legalizzò l’aborto. Tra le domande che ci si fa, c’è ovviamente anche quella su chi abbia deciso di far uscire la bozza, e perché. La sentenza era attesa per fine giugno. Farla trapelare con oltre un mese di anticipo è un fatto clamoroso, considerata l’assoluta segretezza che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Esplodono le proteste davanti allae in molte città americane. Esultano i conservatori, che per decenni hanno ostinatamente cercato di cancellare ilall’aborto. Esprimono la loro indignazione democratici e gruppi per i diritti delle donne. Discutono dei fondamenti giuridici della sentenza giuristi e avvocati. È un terremoto politico, sociale, culturale quello che si scatena negliUniti dopo la diffusione della bozza che lasta preparando, e che ribalterebbe la Roe v. Wade, la sentenza che nel 1973 legalizzò l’aborto. Tra le domande che ci si fa, c’è ovviamente anche quella su chi abbia deciso di far uscire la bozza, e perché. La sentenza era attesa per fine giugno. Farla trapelare con oltre un mese di anticipo è un fatto clamoroso, considerata l’assoluta segretezza che ...

Agenzia_Ansa : La Corte suprema americana intende votare per annullare la legge del 1973 che garantisce il diritto all'aborto negl… - lauraboldrini : Secondo notizie di stampa, la Corte Suprema americana starebbe per cancellare il diritto all'#aborto negli USA: un… - sole24ore : ??#Usa: la #CorteSuprema voterà per abolire il diritto all’#aborto - PornoNoblogs : Nel 1943 in Francia ghigliottinavano le donne che aiutavano altre donne ad abortire. Negli USA la Corte Suprema st… - Fa_nuilos : RT @lauraboldrini: Secondo notizie di stampa, la Corte Suprema americana starebbe per cancellare il diritto all'#aborto negli USA: un passo… -