Uomini e Donne: chi è Pinuccia della Giovanna, la nuova nemica di Tina Cipollari (Di martedì 3 maggio 2022) Ennesimo battibecco fra Pinuccia della Giovanna e Tina Cipollari durante la puntata di martedì 3 maggio. Eravamo abituati a vedere litigare la famosa opinionista di Uomini e Donne con Gemma Galgani, dama storica nel programma di Canale 5, ma in questo ultimo periodo Tina si scaglia spesso contro la 79enne. Non gliene ha risparmiata una, infatti, alla dama del trono over durante il suo turno nella sfilata a tema “dolce o piccante”. Pinuccia, 80 anni, è entrata sicura di sé con un abito rosso elegante. “Nella mia vita sono dolce, ma qualche volta un po’ piccante“, ha detto la signora. Vi raccomandiamo... Chi è Catia Franchi, dama del trono over di Uomini e Donne ... Leggi su diredonna (Di martedì 3 maggio 2022) Ennesimo battibecco fradurante la puntata di martedì 3 maggio. Eravamo abituati a vedere litigare la famosa opinionista dicon Gemma Galgani, dama storica nel programma di Canale 5, ma in questo ultimo periodosi scaglia spesso contro la 79enne. Non gliene ha risparmiata una, infatti, alla dama del trono over durante il suo turno nella sfilata a tema “dolce o piccante”., 80 anni, è entrata sicura di sé con un abito rosso elegante. “Nella mia vita sono dolce, ma qualche volta un po’ piccante“, ha detto la signora. Vi raccomandiamo... Chi è Catia Franchi, dama del trono over di...

Advertising

valigiablu : Nel 2021, 126 donne e 1.095 uomini hanno perso la vita mentre stavano lavorando – più di tre persone ogni giorno. A… - meb : Il #lavoro è dignità, ma deve essere prima di tutto sicuro e giusto. Donne e uomini hanno diritto alla stessa retri… - GiuseppeConteIT : Don Peppe Diana non è morto invano, la camorra non avrà la meglio. Ieri a #CasaldiPrincipe ho sentito la voglia di… - Vane_Sardegna : @LaPulce12 È pieno di donne sole magnifiche e voi? Vi attaccate alle sposate! Ma cosa avete in testa vuoi uomini? P… - f_polipi : Questa cosa che tutte le donne amano Blake Lively mentre tutti gli uomini amano Ryan Reynolds ancora non me la so spiegare -