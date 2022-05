Una Vita anticipazioni shock: Ignacio è cattivo (Di martedì 3 maggio 2022) Una Vita anticipazioni shock, Ignacio è cattivo: il giovane nipote dei Dominguez non si comporta come dovrebbe, ecco cosa succede. Una Vita continua a regalare ancora emozioni. Come abbiamo visto, lo sciopero degli operai è imminente e pare proprio che i disordini arriveranno anche ad Acaçias, coinvolgendo da parti opposte sia Antonito che Miguel. Le anticipazioni di Una Vita, Ignacio protagonista.Il giovane Olmedo ha poi capito che Marcos è un uomo senza scrupoli, e pare intenzionato ad aprire la sua cassaforte col codice trovato nel portafoglio rubato dal nonno; il Bacigalupe, invece, ha scoperto Aurelio e sua figlia Anabel insieme e potrebbe ricorrere alla violenza. Protagonista anche il nipote di Bellita, ... Leggi su formatonews (Di martedì 3 maggio 2022) Una: il giovane nipote dei Dominguez non si comporta come dovrebbe, ecco cosa succede. Unacontinua a regalare ancora emozioni. Come abbiamo visto, lo sciopero degli operai è imminente e pare proprio che i disordini arriveranno anche ad Acaçias, coinvolgendo da parti opposte sia Antonito che Miguel. Ledi Unaprotagonista.Il giovane Olmedo ha poi capito che Marcos è un uomo senza scrupoli, e pare intenzionato ad aprire la sua cassaforte col codice trovato nel portafoglio rubato dal nonno; il Bacigalupe, invece, ha scoperto Aurelio e sua figlia Anabel insieme e potrebbe ricorrere alla violenza. Protagonista anche il nipote di Bellita, ...

