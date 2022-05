Umana-Assocalzaturifici, nasce spazio per annunci di lavoro (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Labitalia) - Dalla partnership con Umana nasce 'Lavorare nel settore calzaturiero', uno spazio dedicato sul sito di Assocalzaturifici che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, con annunci costantemente aggiornati e rivolti a tutte le persone interessate ad una carriera fra le eccellenze del made in Italy. In un contesto industriale sempre più competitivo, le imprese calzaturiere ricercano figure profilate, con competenze specifiche ed esperienza pregressa nella filiera tessile-abbigliamento. Le più ricercate in questo momento dalle aziende che si rivolgono all'area specialistica moda e lusso di Umana sono: addetti al finissaggio e all'orlatura, alla scarnitura e alla manovia; calzolai; tecnici di produzione di calzature di lusso; ma anche ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Labitalia) - Dalla partnership con'Lavorare nel settore calzaturiero', unodedicato sul sito diche favorisce l'incontro tra domanda e offerta di, concostantemente aggiornati e rivolti a tutte le persone interessate ad una carriera fra le eccellenze del made in Italy. In un contesto industriale sempre più competitivo, le imprese calzaturiere ricercano figure profilate, con competenze specifiche ed esperienza pregressa nella filiera tessile-abbigliamento. Le più ricercate in questo momento dalle aziende che si rivolgono all'area specialistica moda e lusso disono: addetti al finissaggio e all'orlatura, alla scarnitura e alla manovia; calzolai; tecnici di produzione di calzature di lusso; ma anche ...

