Ultime Notizie Roma del 03-05-2022 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 maggio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da evitare in studio e attesa per stamani la ripresa delle operazioni di evacuazione dei civili da Mario poi li prendi fatti uscire dalla acciaieria aggiustarsi ho iniziato ad arrivare a zaporizhia nella tarda serata di ieri ma ce ne sarebbero ancora 100 da far evacuare il sito anche ieri è stato sotto il fuoco costante di russi Secondo chi è colpita anche una chiesa o detta morto un quindicenne il presidente ucraino dei letti sottolineare posizione di Kiev sui negoziati ne ho 36 Mosca lascia la Crimea è il secondo fonti ucraine l’Ungheria sarebbe stato informato in anticipo dalla Russia nella sua volontà di invadere l’Ucraina quello che ha detto la prof e aberrante e per quanto riguarda la parte riferita è davvero scena ha firmato draghi giudicandoli intervista su Rete 4 il ministro degli Esteri ...