Ultime Notizie – Infortuni lavoro | Cartabia | “Affranta per morte operaio a casa mia”

(Di martedì 3 maggio 2022) “Unè morto in un gravissimo incidente sulquesta mattina nel cantiere della miadi montagna a Ollomont, piccolo comune della Val d’Aosta”. A confermare la notizia è la ministra della Giustizia, Marta, dicendosi “sconvolta,e profondamente turbata” per ladel 38enne durante i lavori di ristrutturazione del garage. “Desidero innanzitutto esprimere tutto il mio dolore e la mia personale vicinanza ai familiari della vittima – aggiunge -. Come ho anticipato al sindaco David Vevey, mi sento partecipe del turbamento dell’intera comunità locale, profondamente segnata da questo grave lutto. Confido che le autorità possano al più presto ricostruire l’intera dinamica dei fatti”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione