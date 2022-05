Ultime Notizie – Decreto aiuti | Conte | “Grande delusione | norma inceneritori è ritorno al passato”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 3 maggio 2022) “Ieri sera ci siamo trovati unaper favorire gliin tutta Italia. Abbiamo cercato di far togliere quella, che non è nemmeno in linea con la prospettiva europea. Non possiamo agevolare ilalma la corsa verso il futuro”. Così il leader M5S Giuseppe, partecipando al convegno sulle comunità energetiche organizzato dal Movimento 5 Stelle al Senato, a proposito del mancato voto M5S sul dl. “Ieri abbiamo vissuto conil passaggio in Cdm”, ha spiegato l’ex premier parlando dei motivi che hanno spinto il Movimento a non votare il provvedimento. La, ha aggiunto, rappresenta “un’autostrada per gli” in tutta Italia, ed è una ...