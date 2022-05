Ultime Notizie – Covid oggi Puglia, 4.766 contagi e 16 morti: bollettino 3 maggio (Di martedì 3 maggio 2022) Sono 4.766 i nuovi contagi da coronavirus oggi 3 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 12 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 25.952 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.697; Bat: 313; Brindisi: 525; Foggia: 529; Lecce: 876;Provincia di Taranto: 772; Residenti fuori regione: 42; Provincia in definizione: 12. Sono 100.673 le persone attualmente positive, 536 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.076.284 casi totali, 10.613.582 tamponi eseguiti, 967.302 persone guarite e 8.309 decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 3 maggio 2022) Sono 4.766 i nuovida coronavirusin Toscana, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 12. I nuovi casi, individuati attraverso 25.952 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 1.697; Bat: 313; Brindisi: 525; Fa: 529; Lecce: 876;Provincia di Taranto: 772; Residenti fuori regione: 42; Provincia in definizione: 12. Sono 100.673 le persone attualmente positive, 536 ricoverate in area non critica e 25 in terapia intensiva. Dati complessivi: 1.076.284 casi totali, 10.613.582 tamponi eseguiti, 967.302 persone guarite e 8.309 decessi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

