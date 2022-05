(Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico, chetutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso – dall'economia, all'energia, alla sicurezza. Se ciò richiede l'inizio di un percorso che porterà alladei, lo sicone con". Lo ha detto Marioal Parlamento Ue.

...a pesare anche nel prossimo futuro E' un problema di partiti - che l'altro giorno Mario, ...da una qualche Realpolitik come nel caso di Berlusconi e della sua diplomazia tutta, sorrisi ......occhi dei nostri figli che per due anni hanno vissuto il virus dalla stanza di casa senza, ... attraverso le storie dei ragazzi e testimonianze esclusive di ministri del governoe di ... Ue: Draghi, 'si abbracci con coraggio e fiducia revisione Trattati' Se ciò richiede l'inizio di un percorso che porterà alla revisione dei Trattati, lo si abbracci con coraggio e con fiducia". Lo ha detto Mario Draghi al Parlamento Ue.Draghi è stato accolto dalla presidente Roberta Metsola ... «Abbiamo bisogno di un federalismo pragmatico, che abbracci tutti gli ambiti colpiti dalle trasformazioni in corso: dall'economia, ...