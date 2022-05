Ucraina: Zelensky, 'Lavrov? Russia ha dimenticato lezione Seconda guerra mondiale' (Di martedì 3 maggio 2022) Kiev, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) - Le parole del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, secondo cui Hitler avrebbe avuto "sangue ebreo nelle vene", dimostrano che "la Russia ha dimenticato tutte le lezioni della Seconda guerra mondiale". Così, nel consueto videomessaggio diffuso nella notte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha commentato le dichiarazioni rilasciate due giorni fa a Rete 4 dal capo della diplomazia di Mosca, paragonandolo di fatto al leader nazista. "Il ministro degli Esteri russo ha detto apertamente e senza esitazioni che i più grandi antisemiti stavano proprio tra gli ebrei. E che Hitler aveva sangue ebreo. Come si può dire una cosa del genere alla vigilia dell'anniversario della vittoria sul nazismo", si è chiesto Zelensky. Che ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Kiev, 3 mag. (Adnkronos/Dpa) - Le parole del ministro degli Esteri Sergei, secondo cui Hitler avrebbe avuto "sangue ebreo nelle vene", dimostrano che "lahatutte le lezioni della". Così, nel consueto videomessaggio diffuso nella notte, il presidente ucraino Volodymyrha commentato le dichiarazioni rilasciate due giorni fa a Rete 4 dal capo della diplomazia di Mosca, paragonandolo di fatto al leader nazista. "Il ministro degli Esteri russo ha detto apertamente e senza esitazioni che i più grandi antisemiti stavano proprio tra gli ebrei. E che Hitler aveva sangue ebreo. Come si può dire una cosa del genere alla vigilia dell'anniversario della vittoria sul nazismo", si è chiesto. Che ha ...

