Advertising

elio_vito : La Russia invade l’Ucraina???? con centinaia di migliaia di soldati, città rase al suolo, province occupate, migliaia… - repubblica : Ucraina, fermato il soldato russo che rideva degli stupri: la telefonata con la moglie aveva fatto il giro del mondo - MediasetTgcom24 : Guerra in Ucraina, preso soldato russo che rideva degli stupri con la moglie #crisiinucraina… - oldmanandsea1 : RT @worldernest: @PaoloMaddalenaA È palese che sono gli USA che hanno attaccato l'Ucraina per annetterla e il caro amico Putin è altruistic… - lifestyleblogit : Ucraina, stupri di guerra già visti in Cecenia: così li raccontava Anna Politkovskaja - -

Read More In Evidenzadi guerra già visti in Cecenia: così li raccontava Anna Politkovskaja 3 Maggio 2022 "Il meccanismo che Putin ha adottato con la Cecenia è lo stesso che sta ...Read More In Evidenzadi guerra già visti in Cecenia: così li raccontava Anna Politkovskaja 3 Maggio 2022 "Il meccanismo che Putin ha adottato con la Cecenia è lo stesso che sta ...In questo modo, anche gli stupri vengono giustificati”. Lo ha dichiarato all’Adnkronos Andrea Riscassi, giornalista Rai, autore dello spettacolo “El’sa K.” (regia di Alessia Gennari), un’opera ...Le donne ucraine stuprate dai russi non possono abortire ... "Avevamo messo in guardia sulla vulnerabilità delle donne in fuga dall'Ucraina per una serie di motivi. In buona parte degli Stati ...