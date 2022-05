Ucraina, Scholz riceve le premier di Svezia e Finlandia (Di martedì 3 maggio 2022) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha ricevuto al Castello di Meseberg, residenza ufficiale del governo tedesco a nord di Berlino, le premier di Svezia e Finlandia, rispettivamente Magdalena Andersson ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Il cancelliere tedesco Olafha ricevuto al Castello di Meseberg, residenza ufficiale del governo tedesco a nord di Berlino, ledi, rispettivamente Magdalena Andersson ...

Advertising

riotta : La Germania ricambia idea e invia in #Ucraina artiglieria antiaerea Gepard. Lo annuncia la ministro della Difesa La… - SLN_Magazine : Ucraina, Scholz: 'Pacifismo fuori tempo, servono armi per difesa'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - modugno_michele : @ILupobianco @YoshiIrai @RobyTwt @GuidoCrosetto @PaoloMaddalenaA Quale sarebbe l’accordo proposto da scholz? Franci… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Mariupol, sindaco: dispersi 11 bus con civili evacuati. Nuove tensioni Kiev-Scholz: “È offeso? Non è l’asilo”. Preside… - fattoquotidiano : Mariupol, sindaco: dispersi 11 bus con civili evacuati. Nuove tensioni Kiev-Scholz: “È offeso? Non è l’asilo”. Pres… -