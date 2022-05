**Ucraina: Salvini, 'Biden il 'buono' non vuole fermare guerra ma annientare Russia'** (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Il presidente Trump era il cattivo, poi arriva Biden il buono e scappa dall'Afghanistan e poi dice che il problema non è fermare la guerra ma annientare la Russia e chi sta sorridendo ora è la Cina". Così Matteo Salvini a Carta Bianca su Rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Il presidente Trump era il cattivo, poi arrivaile scappa dall'Afghanistan e poi dice che il problema non èlamalae chi sta sorridendo ora è la Cina". Così Matteoa Carta Bianca su Rai3.

