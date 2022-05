Ucraina: nuovo attacco a Mariupol, morti e feriti per missili su Odessa (Di martedì 3 maggio 2022) morti e feriti sono segnalati a Odessa dopo un bombardamento missilistico russo. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale, Maxim Marchenko, citato dall'agenzia Unian L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 3 maggio 2022)sono segnalati adopo un bombardamentostico russo. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale, Maxim Marchenko, citato dall'agenzia Unian L'articolo proviene da Firenze Post.

