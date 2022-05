Ucraina, Macron ci prova ancora: nuova telefonata a Putin. «Per riprendere i negoziati» (Di martedì 3 maggio 2022) Ucraina, nuovo tentativo di Emmanuel Macron. Il presidente francese, fresco di rielezione, chiamerà Vladimir Putin a mezzogiorno: lo fa sapere l'Eliseo. Leggi anche... Leggi su ilmattino (Di martedì 3 maggio 2022), nuovo tentativo di Emmanuel. Il presidente francese, fresco di rielezione, chiamerà Vladimira mezzogiorno: lo fa sapere l'Eliseo. Leggi anche...

Advertising

marattin : Ieri sera sono stato ospite a Controcorrente. La vittoria di Macron in Francia, la guerra in Ucraina e le troppe am… - dariuxman : Unico che cerca di non appiattirsi alle posizioni di #USA e #UK #Draghi invece non può fare che servizietti.… - angel_other : RT @CathVoicesITA: #Santoro va alle origini del conflitto #Ucraina-#Russia: la strage di #Odessa e la violazione degli accordi di #Minsk. I… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Mariupol, sindaco: dispersi 11 bus con civili evacuati. Nuove tensioni Kiev-Scholz: “È offeso? Non è l’asilo”. Preside… - BolettiMassimo : RT @CoronaLupo: @RisatoNicola 'Senza provocazioni'non è neanche un'opinione ma proprio una menzogna,se non bastano i 14.000 morti lo testim… -