Ucraina, l’ultima uscita di Kirill: “La Russia non ha mai attaccato nessuno”. Il cardinale: “Non aiuta la mediazione di papa Francesco” (Di martedì 3 maggio 2022) “Non vogliamo combattere con nessuno. La Russia non ha mai attaccato nessuno, ha solo difeso i suoi confini”. A farsi portavoce delle posizioni più estremiste della propaganda russa è ancora una volta Kirill, al secolo Vladimir Michajlovi? Gundjaev, il patriarca ortodosso di Mosca che ha già fatto parlare di sè per alcune passate uscite borderline. A partire da quando, all’inizio della guerra, giustificò l’invasione dell’Ucraina come una “crociata” contro le nazioni che difendono i diritti degli omosessuali e stili di vita peccaminosi e contrari alla tradizione cristiana. O quando in seguito benedisse l’invasione dell’Ucraina durante una cerimonia religiosa, chiedendo a Dio di donare al popolo la “solidarietà e la capacità di respingere i nemici, sia interni che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) “Non vogliamo combattere con. Lanon ha mai, ha solo difeso i suoi confini”. A farsi portavoce delle posizioni più estremiste della propaganda russa è ancora una volta, al secolo Vladimir Michajlovi? Gundjaev, il patriarca ortodosso di Mosca che ha già fatto parlare di sè per alcune passate uscite borderline. A partire da quando, all’inizio della guerra, giustificò l’invasione dell’come una “crociata” contro le nazioni che difendono i diritti degli omosessuali e stili di vita peccaminosi e contrari alla tradizione cristiana. O quando in seguito benedisse l’invasione dell’durante una cerimonia religiosa, chiedendo a Dio di donare al popolo la “solidarietà e la capacità di respingere i nemici, sia interni che ...

