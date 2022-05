Ucraina: Draghi, 'risposte economiche comuni Ue per sostenere sanzioni e garantire pace sociale' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Le diverse crisi che derivano dal conflitto in Ucraina arrivano in un momento in cui l'Europa aveva già davanti a sé esigenze di spesa enormi. La transizione ecologica e quella digitale ci impongono investimenti indifferibili. A questi vanno aggiunti i costi della guerra, che dobbiamo affrontare subito, per evitare che il nostro continente sprofondi in una recessione. In entrambi i casi si tratta di costi asimmetrici, che colpiscono fasce della popolazione e settori produttivi in modo diverso, e che dunque richiedono forti misure di compensazione. Nessun bilancio nazionale è in grado di sostenere questi sforzi da solo. Nessun Paese può essere lasciato indietro. Ne va della pace sociale nel nostro continente, della nostra capacità di sostenere le sanzioni, ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - Le diverse crisi che derivano dal conflitto inarrivano in un momento in cui l'Europa aveva già davanti a sé esigenze di spesa enormi. La transizione ecologica e quella digitale ci impongono investimenti indifferibili. A questi vanno aggiunti i costi della guerra, che dobbiamo affrontare subito, per evitare che il nostro continente sprofondi in una recessione. In entrambi i casi si tratta di costi asimmetrici, che colpiscono fasce della popolazione e settori produttivi in modo diverso, e che dunque richiedono forti misure di compensazione. Nessun bilancio nazionale è in grado diquesti sforzi da solo. Nessun Paese può essere lasciato indietro. Ne va dellanel nostro continente, della nostra capacità dile, ...

Advertising

riotta : Mi pare che, al prezzo di listino di 300.000 euro, il comunicatore @beppe_grillo stia suggerendo ai #M5S e… - Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - La7tv : #inonda Guerra in Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'Sconfiggere una potenza atomica è un ossimoro, non può esistere un… - Luigi767718912 : RT @ottogattotto: #Draghi secco su #Conte: «Cerco la pace, l’Italia non si deve riposizionare, ma se l'Ucraina non riesce a difendersi avre… - thiswas_ : RT @pinapic: #Draghi a @Europarl_EN: 'Ucraina in Ue, politica estera e di difesa comune, superamento diritto di veto, revisione dei trattat… -