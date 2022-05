Ucraina: Draghi, 'evitare instabilità politica e sociale in Africa per crisi alimentare' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Dal punto di vista economico, il conflitto ha causato instabilità nel funzionamento delle catene di approvvigionamento globali e volatilità nel prezzo delle materie prime e dell'energia. Le forniture alimentari ucraine sono crollate a causa delle devastazioni della guerra e dei blocchi alle esportazioni imposti dalla Russia nei porti del Mar Nero e del Mar d'Azov. L'Ucraina è il quarto maggiore fornitore estero di cibo nell'Unione europea –ci invia circa metà delle nostre importazioni di granoturco, e un quarto dei nostri oli vegetali. Russia e Ucraina contano per oltre un quarto delle esportazioni globali di grano. Quasi 50 Paesi del mondo dipendono da loro per più del 30% delle proprie importazioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, parlando al Parlamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Dal punto di vista economico, il conflitto ha causatonel funzionamento delle catene di approvvigionamento globali e volatilità nel prezzo delle materie prime e dell'energia. Le forniture alimentari ucraine sono crollate a causa delle devastazioni della guerra e dei blocchi alle esportazioni imposti dalla Russia nei porti del Mar Nero e del Mar d'Azov. L'è il quarto maggiore fornitore estero di cibo nell'Unione europea –ci invia circa metà delle nostre importazioni di granoturco, e un quarto dei nostri oli vegetali. Russia econtano per oltre un quarto delle esportazioni globali di grano. Quasi 50 Paesi del mondo dipendono da loro per più del 30% delle proprie importazioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Parlamento ...

