Tv, web, giornali: il club dei miliardari che governa la comunicazione globale (Di martedì 3 maggio 2022) Il discorso pubblico è sempre più dominato dai miliardari The Washington Post, pagina 1, di Michael Scherer e Sarah Ellison. L'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, ha attaccato una pubblicazione di proprietà del terzo uomo più ricco del mondo, Jeff Bezos, il mese scorso per aver ristampato una colonna pubblicata dal 13° uomo più ricco del mondo, Mike Bloomberg. L'articolo di Bloomberg, pubblicato dal Washington Post, chiedeva se il recente investimento di Musk in Twitter avrebbe messo in pericolo la libertà di parola. «WaPo è sempre buono per una risata», ha scritto Musk in un tweet, con emoji sorridenti e piangenti. Il jab ha sottolineato una caratteristica insolita e consequenziale della nuova piazza pubblica digitale della nazione: il cambiamento tecnologico e le fortune che ha creato hanno dato a un club sempre più piccolo di individui ...

