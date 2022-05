Trieste: la Polizia di Stato da avvio alla prima edizione del Corso di alta specializzazione per i suoi investigatori (Di martedì 3 maggio 2022) Questa mattina, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, alla presenza del Direttore Centrale Anticrimine, Prefetto Francesco Messina, è stata inaugurata la prima edizione del Corso di alta specializzazione per operatore di tecniche investigative e metodologie di indagine patrimoniale in ambito penale e di prevenzione. Il perCorso formativo – della durata di tre settimane – è destinato a poliziotti provenienti da ogni parte d’Italia, che già prestano servizio in strutture investigative come le Squadre mobili, le Divisioni anticrimine, le Digos, la Polizia Postale, le squadre investigative dei Commissariati e della Polizia stradale e ... Leggi su udine20 (Di martedì 3 maggio 2022) Questa mattina, presso la Scuola Allievi Agenti delladidipresenza del Direttore Centrale Anticrimine, Prefetto Francesco Messina, è stata inaugurata ladeldiper operatore di tecniche investigative e metodologie di indagine patrimoniale in ambito penale e di prevenzione. Il performativo – della durata di tre settimane – è destinato a poliziotti provenienti da ogni parte d’Italia, che già prestano servizio in strutture investigative come le Squadre mobili, le Divisioni anticrimine, le Digos, laPostale, le squadre investigative dei Commissariati e dellastradale e ...

Advertising

TgrRai : RT @TgrRaiFVG: La Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne italiano e denunciato a piede libero suo fratello di 22 anni, per il reato d… - TgrRaiFVG : La Polizia di Stato ha arrestato un diciottenne italiano e denunciato a piede libero suo fratello di 22 anni, per i… - Robypennny : RT @byoblu: C’è poco da festeggiare in questo primo maggio in cui libertà e diritti fondamentali vengono cancellati. Oggi a #Torino e a #Tr… -