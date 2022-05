Trekking | il sentiero più lungo del mondo si trova in Italia | da dove parte e cosa puoi ammirare

(Di martedì 3 maggio 2022) Chi ha detto che per fare viaggi meravigliosi bisogna uscire dall'? Il nostro territorio è ricco di paesaggi mozzafiato conosciuti in tutto ile ammirati da tutti. Molti non sanno che il ...

Molti non sanno che il sentiero trekking più lungo del mondo si trova proprio dalle nostre parti e comprende quasi 7000 km con 370 tappe sparse per varie regioni italiane. Impegno e intraprendenza ... acque cristalline, ozio, ma anche i turisti sportivi, grazie a un sentiero escursionistico (8 km ... un posto perfetto per chi ama la natura, il mare e i percorsi. L'incantevole Calanque d'En ...