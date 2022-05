Transizione ecologica e Digitale, Vito Grassi: Rinnovato partenariato tra università e mondo produttivo per condividere nuovi modi di “fare impresa” (Di martedì 3 maggio 2022) “Sono due i Driver principali della crescita in atto: le competenze digitali (il 71% delle imprese hanno investito in trasformazione Digitale lo scorso anno) e la Transizione verso un’economia più sostenibile (il 53% investono in competenze green), i due grandi temi su cui punta peraltro il PNRR, ma aumenta la distanza tra formazione e occupazione”. Ad affermarlo è Vito Grassi, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo questa mattina al dibattito sui “Percorsi di sostenibilità” organizzato dall’università Suor Orsola Benincasa. “La lotta al cambiamento climatico, con modelli di business “puliti” e green e produzioni più sostenibili, promette di creare nuove opportunità di crescita economica e di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 3 maggio 2022) “Sono due i Driver principali della crescita in atto: le competenze digitali (il 71% delle imprese hanno investito in trasformazionelo scorso anno) e laverso un’economia più sostenibile (il 53% investono in competenze green), i due grandi temi su cui punta peraltro il PNRR, ma aumenta la distanza tra formazione e occupazione”. Ad affermarlo è, vicepresidente di Confindustria e Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, intervenendo questa mattina al dibattito sui “Percorsi di sostenibilità” organizzato dall’Suor Orsola Benincasa. “La lotta al cambiamento climatico, con modelli di business “puliti” e green e produzioni più sostenibili, promette di creare nuove opportunità di crescita economica e di ...

