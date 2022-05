Tra Sgarbi e Mughini il dibattito sulla guerra finisce in rissa | Maurizio Costanzo gongola video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 3 maggio 2022) È già finita tra le notizie di tendenza di google news e sui Social la furibondatra Vittorioe GiampieroalShow. L’alterco si è verificato oggi pomeriggio, nel corso della registrazione della puntata che i telespettatori vedranno domani in seconda serata su Canale 5. Sui siti di gossip e sul web circolano già le ricostruzioni dettagliate e le motivazioni della, prima verbale e poi fisica. Lo scontro sarebbe esploso nel corso di unin Ucraina, con successivo scontro fisico e caduta per terra diCome riferisce il blog di Davide Maggio, «l’astio tra i due è piuttosto noto (la partecipazione in “coppia” al...