Totti e gli auguri a papà Enzo | il messaggio sui social di Francesco è commovente | FOTO

(Di martedì 3 maggio 2022) Oggi, il padre di, avrebbe compiuto 78 anni. L’ex giallorosso ha pubblicato una belladelcon la canzone “Ovunque Sarai” di Irama e undi grande significato: “buon compleanno Sceriffo”, come veniva soprannominato da tutti gli amici.ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita died è stato un punto di riferimento anche nel suo percorso da calciatore. La morte diè stato un brutto colpo per l’ex calciatore della Roma,è venuto a mancare a causa di complicazioni dovute al Covid, circa due anni fa. L'articoloe gli: il ...

Advertising

Napolinblack : @HankSchrader88 Le ragioni di questo ostracismo di Spalletti verso Mertens si possono sapere? Se tutti sono concord… - verdiana_v : RT @romanewseu: Totti fa gli auguri a papà Enzo: “Tanti auguri Sceriffo” ?? - PietroTagliata : @carlinohugo @capuanogio Concetti troppo complicati per un milanese A Milano c'è il grano Se gli parli di affetti,… - AHerSan89 : RT @romanewseu: Totti fa gli auguri a papà Enzo: “Tanti auguri Sceriffo” ?? -

Sport News.eu

... "Buon compleanno Sceriffo" , come veniva soprannominato da tuttiamici e coloro chevolevano bene. I tifosi hanno sostenutoin questo giorno così particolare, l'amore per il papà ...Il toccante ricordo tra le storie ... Francesco Totti commovente su Ibrahimovic, “Gli auguro di non passare quel che ho passato io” Parlando di Francesco Totti, questo il pensiero di Zaniolo: “Totti è una leggenda, è un campione, è l’idolo dei tifosi romanisti e non solo. Provo solo tanta ammirazione per lui, vedo i suoi video ...Oggi Enzo Totti avrebbe compiuto 78 anni e l'ex capitano della Roma gli ha dedicato un post su Instagram. L'ex giallorosso ha condiviso una bella foto del papà con la canzone "Ovunque Sarai" di Irama ...