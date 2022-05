Tottenham, Conte ha puntato il nuovo talento del calcio inglese (Di martedì 3 maggio 2022) Antonio Conte ha messo gli occhi su un talento del calcio inglese. Il Sun, infatti, riporta che il Tottenham ha già fatto un sondaggio... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) Antonioha messo gli occhi su undel. Il Sun, infatti, riporta che ilha già fatto un sondaggio...

Advertising

IM_maxrox : @it_inter Va al Tottenham! Mentalità pazzesca, Conte è mentalmente dopante! - calciomercatoit : ???? #DeVrij sempre più vicino all'addio dall'#Inter al termine della stagione: in Inghilterra fa sul serio il… - sportli26181512 : Tottenham: Conte ha chiesto un nome importante per l'attacco: Il francese del Lipsia Christopher Nkunku potrebbe gi… - TuttoASRoma24 : Calciomercato Roma, Conte lo scarica, Pinto lo corteggia: primi contatti con il Tottenham ???? #LeicesterRoma #Roma… - 10bando97 : che dopo le prestazioni di quest'anno ha un discreto mercato soprattutto in Premier, su tutti il Tottenham. A Conte… -