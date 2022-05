Torta Margherita che si cuoce in padella, serviranno latte e farina! Solo 160 Kcal (Di martedì 3 maggio 2022) Una Torta perfetta da preparare in poco tempo e per mangiarla durante qualunque momento della giornata è la Torta Margherita. Questa Torta semplice e deliziosa non va cotta in forno ma basta Solo un fornello e una padella antiaderente. Non riesci a crederci? Allora devi assolutamente continuare a leggere! Vedrai che in poco tempo si potrà realizzare una Torta che conta Solo 160 calorie a porzione. Insomma dobbiamo assolutamente metterci ai fornelli e poi servirla a tavola. Per realizzare un dolce da dividere in 10 porzioni dobbiamo usare: 15 gr di lievito per dolci 1 scorza grattugiata di limone 60 gr di dolcificante di stevia 200 gr di farina 80 gr di olio Vanillina a piacere 2 uova 115 gr di latte Sale Qui di seguito potrai ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 3 maggio 2022) Unaperfetta da preparare in poco tempo e per mangiarla durante qualunque momento della giornata è la. Questasemplice e deliziosa non va cotta in forno ma bastaun fornello e unaantiaderente. Non riesci a crederci? Allora devi assolutamente continuare a leggere! Vedrai che in poco tempo si potrà realizzare unache conta160 calorie a porzione. Insomma dobbiamo assolutamente metterci ai fornelli e poi servirla a tavola. Per realizzare un dolce da dividere in 10 porzioni dobbiamo usare: 15 gr di lievito per dolci 1 scorza grattugiata di limone 60 gr di dolcificante di stevia 200 gr di farina 80 gr di olio Vanillina a piacere 2 uova 115 gr diSale Qui di seguito potrai ...

