The willchair, la sedia oltre i limiti della sclerosi multipla (Di martedì 3 maggio 2022) sclerosi multipla, due parole che hanno il potere di far vacillare i sogni e i desideri tipici di quando si è giovani, precludendo a volte una visione sul proprio futuro. Per dare loro la forza di reagire e non arrendersi mai ai limiti imposti dalla malattia, nell'ambito della campagna Scacco Matto, Novartis in collaborazione con l'Associazione Italiana sclerosi multipla Onlus ha portato sul palco del Primo Maggio The willchair, una sedia di design realizzata dal designer Derek Castiglioni e da un gruppo di giovani con la sclerosi multipla a partire dal riciclo di una sedia a rotelle. La trasformazione dell'oggetto diventa così metafora di speranza e neologismo positivo per tanti giovani, racchiudendo ...

