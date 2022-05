The Son - Il figlio: Pierce Brosnan nel trailer della seconda stagione della serie Sky (Di martedì 3 maggio 2022) Pierce Brosnan nel trailer del'ultima stagione dell'acclamato western drama The Son, Il figlio, in arrivo su Sky e NOW il 10 maggio. Sky ha diffuso il trailer italiano della stagione finale di The Son - Il figlio, western drama con Pierce Brosnan protagonista, dal 10 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Brosnan interpreta Eli McCullough, proprietario terriero senza scrupoli lanciato nell'industria del petrolio, la cui storia rispecchia l'epopea di un Texas sempre più lanciato verso il capitalismo. Riuscirà Eli a lasciarsi alle spalle il passato, difendere il proprio presente e forgiare il proprio futuro? Accanto a Pierce ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 maggio 2022)neldel'ultimadell'acclamato western drama The Son, Il, in arrivo su Sky e NOW il 10 maggio. Sky ha diffuso ilitalianofinale di The Son - Il, western drama conprotagonista, dal 10 maggio su Sky Atlantic e in streaming su NOW.interpreta Eli McCullough, proprietario terriero senza scrupoli lanciato nell'industria del petrolio, la cui storia rispecchia l'epopea di un Texas sempre più lanciato verso il capitalismo. Riuscirà Eli a lasciarsi alle spalle il passato, difendere il proprio presente e forgiare il proprio futuro? Accanto a...

