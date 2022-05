The Batman: l'honest trailer del film con star Robert Pattinson (Di martedì 3 maggio 2022) L'honest trailer di The Batman ironizza sul film che ha riportato Bruce Wayne sul grande schermo con l'interpretazione di Robert Pattinson. The Batman, film con star Robert Pattinson che ha già ottenuto il via libera a un sequel, è ora il protagonista di un honest trailer. Il video realizzato da Screen Junkies non può evitare di fare numerose battute sull'oscurità del lungometraggio e sull'approccio in stile emo alla storia del giovane miliardario protettore di Gotham City. Nel video ironico che offre un approccio "onesto" al film The Batman si riassumono i problemi di Bruce Wayne e della città di Gotham City, prima di spiegare come ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 maggio 2022) L'di Theironizza sulche ha riportato Bruce Wayne sul grande schermo con l'interpretazione di. Theconche ha già ottenuto il via libera a un sequel, è ora il protagonista di un. Il video realizzato da Screen Junkies non può evitare di fare numerose battute sull'oscurità del lungometraggio e sull'approccio in stile emo alla storia del giovane miliardario protettore di Gotham City. Nel video ironico che offre un approccio "onesto" alThesi riassumono i problemi di Bruce Wayne e della città di Gotham City, prima di spiegare come ...

