Terremoto oggi vicino Firenze: scossa di magnitudo 3.7 (Di martedì 3 maggio 2022) scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 vicino Firenze, alle 17:50 con epicentro nel territorio di Impruneta (Firenze), a una profondità di 10 km.La scossa è stata avvertita distintamente a Firenze e anche a Siena.“Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone”, spiega il sindaco di Firenze e della Città metropolitana Dario Nardella su twitter.“Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici”, scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram. La scossa era stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta di magnitudo 1.8 alle ore 17.41 e 1.1 alle ore 17.48. L'articolo ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 3 maggio 2022)didi3.7, alle 17:50 con epicentro nel territorio di Impruneta (), a una profondità di 10 km.Laè stata avvertita distintamente ae anche a Siena.“Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone”, spiega il sindaco die della Città metropolitana Dario Nardella su twitter.“Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici”, scrive il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram. Laera stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta di1.8 alle ore 17.41 e 1.1 alle ore 17.48. L'articolo ...

Advertising

SkyTG24 : #Terremoto in provincia di Firenze, scossa di magnitudo 3.7 - SkyTG24 : Scossa di #terremoto a #Firenze ?? - PoleMarco69420 : Oggi ssono stato troppo impegnato a sentire la sigla di ninjago per sentire terremoto - maelmale : RT @mondoterremoti: Ecco il tracciato sismico di ieri di uno dei sismografi presenti in provincia di Cuneo, in un'area dove dal 27 aprile a… - Agostino12 : #sondaggio Dove ti piacerebbe vivere di più a Villa Margon (del Lunelli-CRT, imprenditore e politico trentino) o Vi… -