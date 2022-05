Terremoto in provincia di Firenze, scossa di magnitudo 3.7 con epicentro Impruneta (Di martedì 3 maggio 2022) Una forte scossa di Terremoto ha colpito la provincia di Firenze, con una magnitudo rilevata dall'Ingv pari a 3.7 intorno alle 17:50. L'epicentro è a pochi chilometri da Impruneta. Al momento non si hanno notizie di danni. Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 maggio 2022) Una fortediha colpito ladi, con unarilevata dall'Ingv pari a 3.7 intorno alle 17:50. L'è a pochi chilometri da. Al momento non si hanno notizie di danni.

EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - SkyTG24 : #Terremoto in provincia di Firenze, scossa di magnitudo 3.7 - frankie41171 : RT @EugenioGiani: ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa regio… - Cris_quella : RT @valeindie6: @Cris_quella Terremoto in provincia di Firenze, ma sentito benissimo anche qui ad Arezzo ?? - RenatoTojol : RT @askanews_ita: Un #terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia a 4 chilometri da I… -