Termovalorizzatore a Roma, il M5S non vota il decreto Aiuti. Conte: "È un ricatto. Vogliono il braccio di ferro. Facciamolo" (Di martedì 3 maggio 2022) In mattinata i sindacati glielo avevano detto senza troppi giri di parole a Mario Draghi: 7 miliardi sono una somma insufficiente per ridare fiato a imprese e famiglie zavorrate dalla crisi. E così dopo la cabina di regia, riunita prima del Consiglio dei ministri chiamato a varare il decreto Aiuti, la dote per questo sale a 14 miliardi. decreto Aiuti, i ministri M5S non hanno partecipato al voto in dissenso sulle norme per i rifiuti di Roma Ma il nuovo intervento del Governo non lascia tutta la maggioranza soddisfatta. Il decreto passa ma senza il sì del M5S: i ministri pentastellati non hanno partecipato al voto in dissenso sulle norme per i rifiuti di Roma che danno poteri speciali al commissario per il Giubileo, con la possibilità della realizzazione del ...

