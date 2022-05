Tennis | l' ex numero 5 del mondo Kevin Anderson si ritira a 35 anni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 maggio 2022) Rom, 3 mag. (Adnkronos) -, l'excinque dele due volte finalista del Grande Slam, si èto dalall'età di 35. Il sudafricano, che ha vinto sette titoli Atp, ha annunciato la sua decisione in un post su Twitter. "Non ricordo un momento della mia vita in cui non stavo giocando a", ha scritto. "Ho iniziato il viaggio 30fa quando mio padre mi ha messo in mano una racchetta e mi ha detto che se fossi stato disposto a lavorare sodo, avrei potuto essere uno dei migliori giocatori del. Da allora, ilmi ha portato ben oltre le mie origini a Johannesburg, in Sud Africa, e mi ha davvero dato il ...