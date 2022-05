Tempesta d’amore, anticipazioni 4 maggio: Florian cade nello sconforto (Di martedì 3 maggio 2022) Tempesta d’amore continua a tenere incollati alla tv i suoi fedelissimi telespettatori. Mercoledì 4 maggio 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo al nuovo appuntamento della soap opera tedesca. Tempesta d’amore, anticipazioni 4 maggio Maja e Hannes cercheranno in tutti i modi di togliere il grande masso che blocca l’entrata della caverna. Purtroppo ogni loro tentativo risulterà invano. Florian, nel mentre verrà messo al corrente che Hannes è intenzionato a sposare Maja il prima possibile. (l’articolo continua dopo la foto.) La notizia lo farà cadere ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 3 maggio 2022)continua a tenere incollati alla tv i suoi fedelissimi telespettatori. Mercoledì 42022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo al nuovo appuntamento della soap opera tedesca.Maja e Hannes cercheranno in tutti i modi di togliere il grande masso che blocca l’entrata della caverna. Purtroppo ogni loro tentativo risulterà invano., nel mentre verrà messo al corrente che Hannes è intenzionato a sposare Maja il prima possibile. (l’articolo continua dopo la foto.) La notizia lo faràre ...

