Suzuki si ritira: arriva l’avviso della Dorna (Di martedì 3 maggio 2022) La storia del ritiro della Suzuki potrebbe non finire qui, perché è arrivata la risposta della Dorna. In un comunicato stampa, il promoter del motomondiale ricorda alla casa di Hamamatsu i suoi impegni presi con la stessa. Il comunicato recita: “A seguito delle voci di ritiro della Suzuki a fine 2022, Dorna Sports ha contattato direttamente il costruttore per ricordare loro che le condizioni del contratto per correre in MotoGP non consente loro di prendere questa decisione unilateralmente. Tuttavia, se la Suzuki dovesse lasciare a seguito di un accordo tra ambo le parti, Dorna deciderà sul numero ideale di team e di piloti per la classe MotoGP dal 2023. Dorna continua a ricevere un livello elevato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 maggio 2022) La storia del ritiropotrebbe non finire qui, perché èta la risposta. In un comunicato stampa, il promoter del motomondiale ricorda alla casa di Hamamatsu i suoi impegni presi con la stessa. Il comunicato recita: “A seguito delle voci di ritiroa fine 2022,Sports ha contattato direttamente il costruttore per ricordare loro che le condizioni del contratto per correre in MotoGP non consente loro di prendere questa decisione unilateralmente. Tuttavia, se ladovesse lasciare a seguito di un accordo tra ambo le parti,deciderà sul numero ideale di team e di piloti per la classe MotoGP dal 2023.continua a ricevere un livello elevato ...

