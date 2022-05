Sulla moderazione online l'Europa ha preparato un duro lavoro per le big tech (Di martedì 3 maggio 2022) Il Digital Services Act aggiorna le regole degli intermediari online e vuole renderli responsabili dei contenuti illegali. Bruxelles ha già messo Musk sull'avviso Leggi su wired (Di martedì 3 maggio 2022) Il Digital Services Act aggiorna le regole degli intermediarie vuole renderli responsabili dei contenuti illegali. Bruxelles ha già messo Musk sull'avviso

