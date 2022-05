“Striscia la Notizia”, Michelle Hunziker insultata pesantemente: si finisce in tribunale (Di martedì 3 maggio 2022) Striscia la Notizia è noto tg satirico italiano ideato da Antonio Ricci il 7 novembre 1988, e trasmesso su Canale 5 dal lunedì al sabato in access prime time dall’11 dicembre 1989. Ogni sera il programma tiene compaia ai numerosi telespettatori i quali si lasciano guidare nei vari servizi da due conduttori di eccezione. Alla guida di Striscia la Notizia ci sono Michelle Hunziker e Gerry Scotti, i quali in questi giorni sono stati ricoperti di insulti dopo aver mandato in onda un sevizio su un rapper. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto.



Striscia la Notizia torna a occuparsi di Mr Rizzus, rapper brianzolo all’anagrafe Simone Rizzuto. Il ragazzo, dopo essersi preso una denuncia dalla figlia di Valerio Staffelli per averla citata in una delle ... Leggi su tvzap (Di martedì 3 maggio 2022)laè noto tg satirico italiano ideato da Antonio Ricci il 7 novembre 1988, e trasmesso su Canale 5 dal lunedì al sabato in access prime time dall’11 dicembre 1989. Ogni sera il programma tiene compaia ai numerosi telespettatori i quali si lasciano guidare nei vari servizi da due conduttori di eccezione. Alla guida dilaci sonoe Gerry Scotti, i quali in questi giorni sono stati ricoperti di insulti dopo aver mandato in onda un sevizio su un rapper. Vediamo nel dettaglio che cos’è accaduto.latorna a occuparsi di Mr Rizzus, rapper brianzolo all’anagrafe Simone Rizzuto. Il ragazzo, dopo essersi preso una denuncia dalla figlia di Valerio Staffelli per averla citata in una delle ...

Advertising

LegaRegioneLomb : Boschi della droga, Alex #Galizzi (Lega): “Lamorgese non attenda Striscia la Notizia per intervenire e invii subito… - rickybization : @Axen0s Report se la gioca con striscia la notizia e le iene, solo che gli autori del programma hanno più libri nel… - tiwteerf : @putino Sempre pensato che #Report fosse come Le Iene e Striscia la Notizia - Holly_doma0 : @SerenaMalfoy5 @stounaberry Manco la prendono a striscia la notizia ahahaha - sayidontcareaw : RT @oppininews: Francesco nel servizio di Cristiano Militello a Striscia la Notizia ?? -