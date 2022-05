Storie oltre lo “Stigma invisibile”: la serie che dà voce a chi oggi, in Italia, vive con l’HIV (Di martedì 3 maggio 2022) Che vuol dire oggi, in Italia, avere l’HIV? La maggior parte della popolazione, troppo spesso, se lo chiede solo il 1° dicembre di ogni anno, magari ancora spaventata dalle conseguenze di un possibile contatto con qualcuno di conosciuto che magari ha tenuto nascosta la cosa. Ma chi vive con l’HIV – e sì, volontariamente non ho scritto sieropositivo/a perché è questa la dicitura più corretta – se lo chiede ogni giorno. Anzi, si dà ogni giorno una risposta. Dalle testimonianze di queste persone, che raccontano la loro storia con quell’ospite indesiderato, è nato “Stigma invisibile“ che da speciale trasmesso proprio in occasione della Giornata Internazionale della Lotta al virus, diventa una docuserie in onda dal 4 maggio – senza abbonamento – su ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 3 maggio 2022) Che vuol dire, in, avere? La maggior parte della popolazione, troppo spesso, se lo chiede solo il 1° dicembre di ogni anno, magari ancora spaventata dalle conseguenze di un possibile contatto con qualcuno di conosciuto che magari ha tenuto nascosta la cosa. Ma chicon– e sì, volontariamente non ho scritto sieropositivo/a perché è questa la dicitura più corretta – se lo chiede ogni giorno. Anzi, si dà ogni giorno una risposta. Dalle testimonianze di queste persone, che raccontano la loro storia con quell’ospite indesiderato, è nato ““ che da speciale trasmesso proprio in occasione della Giornata Internazionale della Lotta al virus, diventa una docuin onda dal 4 maggio – senza abbonamento – su ...

antoniolandi098 : @LoveSalemi @Terry39639693 @ipertao @giacomocarrera @GiuliaSalemi93 Sono d’accordo è palese il cambiamento di lui n… - Violettavilla3 : Cucino divinamente (ho appena finito di lavorare la ricotta per i cannoli), ambisco a un dottorato e scrivo articol… - Frizzypazzy2 : @melinda243011 Ma soprattutto continua a spuntare fuori solo per parlare male di claudio e ogni tanto ti ricordi di… - bauzian : @NoahM21366026 Ma non è questione di storia anche perché i cartoni di Tom e Jerry sono stati prodotti fino a oltre… - novati_paola : RT @Eurosport_IT: DONCIC COME MJ! ?????? Michael Jordan e Luka Doncic sono gli unici due giocatori nella storia dei playoff NBA con oltre 30… -