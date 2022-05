Sto malissimo Eva Henger racconta il drammatico incidente

(Di martedì 3 maggio 2022) Per la prima volta in video, in collegamento dall'ospedale ungherese in cui si trova ricoverata, Evasi commuove parlando della figlia

Eva Henger parla per la prima volta dopo il grave incidente in auto che l'ha vista coinvolta insieme al marito, Massimiliano Caroletti . ', ci vorrà qualche mese per tornare a camminare ', racconta a Pomeriggio Cinque. Leggi anche > La showgirl, ex porno diva, parla dell'incidente stradale che l'ha vista coinvolta lo ...A tal proposito, la showgirl ha rivelato: ', ci vorrà qualche mese per tornare a camminare .' Ciò che più conta, tuttavia, è che entrambi siano ufficialmente fuori pericolo.Per vedere la puntata di Pomeriggio Cinque in cui si parla delle condizioni di salute di Eva Henger dall’ospedale in Ungheria, clicca qui (dal minuto 14:00 circa) Eva Henger parla per la prima volta ...Per questo motivo per qualche mese non potrà camminare e sarà costretta al riposo: Sto malissimo, ci vorrà qualche mese per tornare a camminare. Dovrò sottopormi a diversi interventi, sicuramente uno ...