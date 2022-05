Stefano Tacconi ricoverato per ischemia | parla il figlio Andrea | “Ero con lui quando è successo Ho cercato di aiutarlo | ho urlato”

(Di martedì 3 maggio 2022) È dal 23 aprile scorso, daè stato colpito improvvisamente da un’, che l’ex portiere della Juventus,, èin ospedale. Le sue condizioni sono importanti, ma stazionarie e la famiglia spera che da un momento all’altro si risvegli dal coma. Ilera con il padre al momento dell’incidente e, attraverso un’intervista rilasciata a Tuttosport, ha raccontato di essere rimasto colpito dalle tante manifestazioni d’affetto ricevute in questi ultimi giorni: “Sono rimasto colpito dalle tante manifestazioni d’affetto, non me lo aspettavo. Gli juventini hanno sempre amato papà. Glielo diròsi sveglierà: gli farà piacere perché l’affetto è reciproco. Mi hanno chiamato tra gli altri Schillaci, Torricelli, ...

... è stato esposto a uno degli ingressi dell'ospedale di Alessandria dove dallo scorso 23 aprile è ricoverato per una emorragia cerebrale l'ex portiere della Juventus, soprannominato ...... direttore del reparto di Neurochirurgia di Alessandria, è intervenuto ai microfoni di Tuttosport per far chiarezza sulle condizioni di. Di seguito le sue parole. ...Arriva un nuovo messaggio dei tifosi per dimostrare la loro vicinanza a Stefano Tacconi, ricoverato all’ospedale di Alessandria dal 23 aprile per un’emorragia celebrale. Come riporta Ansa, infatti, ..."Capitan Fracassa ti siamo vicini". Sono queste le parole scritte sullo striscione firmato "Milano 1986" che è stato esposto fuori dall'ospedale di Alessandria dove Stefano Tacconi è ricoverato dallo ...