Stati Uniti - Al via un piano da 3 miliardi dollari per la produzione di batterie (Di martedì 3 maggio 2022) L'amministrazione Biden ha annunciato uno dei primi progetti per aumentare la produzione di batterie per auto elettriche negli Stati Uniti. In particolare, il Dipartimento dell'Energia ha stanziato 3,1 miliardi di dollari per un apposito programma destinato a sostenere non solo le attività industriali legate agli accumulatori ma anche l'intera catena di approvvigionamento di materie prime e componenti. L'obiettivo è favorire la transizione verso la mobilità elettrica facendo leva sul maxi-piano per le infrastrutture da oltre mille miliardi dollari approvato lo scorso autunno dal Congresso.Gli obiettivi del programma. Le risorse finanziarie dovranno sostenere la realizzazione, l'ammodernamento o l'espansione di impianti per la ...

