State lontani da quella schiuma Nubi tossiche di 8 metri | scene apocalittiche | cosa si rischia | Video

(Di martedì 3 maggio 2022) Allarme in Colombia:ditossica alte fino a 8stanno spaventando i cittadini e devastando diverse città del Paese. L'odore putrido, come spiega il Daily Mail citato da Dagospia, starebbe rendendo impossibile qualsiasi tipo di attività all'aperto. Si tratta di veri e propri pezzi di. Dalle immagini sembrano quasi delle nuvole, che il vento fa spostare e porta ovunque, per le strade, davanti alle case, nei prati. Una delle zone più colpite è il quartiere di Los Puentes a Mosquera, a circa 20 chilodalla capitale Bogotá. Ma asi deve un fenomeno del genere? Stando ai funzionari locali - che nel frattempo sono al lavoro per cercare di rimuovere la- il problema andrebbe ricercato nella presenza di detersivi e ...

Advertising

pixandyy : cose che mi fanno schifo : rancore , pesantezza , tristezza cronica , orgoglio, impossibilità di mettersi nei panni… - antonellacirce1 : RT @PicodaMirandola: State lontani da questi vaccini - ekvenezia : RT @PicodaMirandola: State lontani da questi vaccini - lameduck1960 : RT @PicodaMirandola: State lontani da questi vaccini - PicodaMirandola : State lontani da questi vaccini -

Lega Nerd

...siciliano sia stato trasformato in un set naturale per diverse pellicole che qui sonogirate ...dall'Africa che hanno trasformato quest'area in un paesaggio dai richiami magici e. Più ...Le guerre nel mondo non sonocancellate nel corso della seconda metà del XX secolo e nel ... tuttavia, in qualche modo, sono apparsi, ad una Europa distratta, non solo geograficamente, ma ... “State lontani dalle App per la salute mentale”, l’allarmante report di Mozilla