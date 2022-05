Sport nelle periferie di Roma: presentato il Casilino Sky Park (Di martedì 3 maggio 2022) Un parcheggio multipiano della periferia di Roma trasformato in un luogo di Sport, cultura e socialità. Il Casilino Sky Park, progetto del Comune di Roma, finanziato attraverso il bando “Sport di Tutti – Quartieri” di Sport e Salute S.p.A., è stato presentato in mattinata alla presenza del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del presidente e amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, della consigliera regionale Michela Di Biase, del Ceo di Igt Global Lottery, Fabio Cairoli, e del presidente Fusolab, Dario Minghetti. Il progetto, che prevede una riqualificazione dell’area urbana del V Municipio della Capitale, avrà inizio ufficialmente il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 3 maggio 2022) Un parcheggio multipiano della periferia ditrasformato in un luogo di, cultura e socialità. IlSky, progetto del Comune di, finanziato attraverso il bando “di Tutti – Quartieri” die Salute S.p.A., è statoin mattinata alla presenza del Sindaco di, Roberto Gualtieri, del presidente e amministratore delegato die Salute S.p.A., Vito Cozzoli, del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, della consigliera regionale Michela Di Biase, del Ceo di Igt Global Lottery, Fabio Cairoli, e del presidente Fusolab, Dario Minghetti. Il progetto, che prevede una riqualificazione dell’area urbana del V Municipio della Capitale, avrà inizio ufficialmente il ...

