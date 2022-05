Spider-Man: Sam Raimi era la 19° scelta per il film con Tobey Maguire (Di martedì 3 maggio 2022) Il regista Sam Raimi ha rivelato che, quando gli è stato chiesto di dirigere Spider-Man, la Sony aveva circa 18 registi che preferirebbero avere rispetto a lui. Sam Raimi di non essere stato la prima scelta di Sony per dirigere Spider-Man del 2002. Anzi, per l'esattezza era la diciannovesima scelta della Sony per il lavoro. Spider-Man ha rivoluzionato la storia dei cinecomic diventando il primo film film a incassare oltre 100 milioni di dollari in un solo fine settimana. Amata dalla critica e dal pubblico, la pellicola sull'Uomo Ragno ha stabilito il livello per tutti i film di supereroi che lo avrebbero seguito. Con Tobey Maguire nei panni di Peter Parker, Kirsten Dunst in quelli di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 maggio 2022) Il regista Samha rivelato che, quando gli è stato chiesto di dirigere-Man, la Sony aveva circa 18 registi che preferirebbero avere rispetto a lui. Samdi non essere stato la primadi Sony per dirigere-Man del 2002. Anzi, per l'esattezza era la diciannovesimadella Sony per il lavoro.-Man ha rivoluzionato la storia dei cinecomic diventando il primoa incassare oltre 100 milioni di dollari in un solo fine settimana. Amata dalla critica e dal pubblico, la pellicola sull'Uomo Ragno ha stabilito il livello per tutti idi supereroi che lo avrebbero seguito. Connei panni di Peter Parker, Kirsten Dunst in quelli di ...

