Advertising

ansa_liguria : Spezia contesta bestemmia senza audio, il caso Frattesi -

Il calciatorequesta però la lettura del labiale dalla quale viene desunta la circostanza, ... Anche in quel caso, come in quello che riguarda il portiere dello, non esisteva ...Il tecnico dello, uscito dalla sconfitta contro la Lazio,la direzione del match e si sofferma in particolare su due episodi: 'In occasione del secondo la palla era indietro e i ...come in quello che riguarda il portiere dello Spezia, non esisteva registrazione audio della presunta blasfemia, che veniva desunta solo dalla lettura del labiale. Tesi contestata nel ricorso ...(ANSA) - ROMA, 02 MAG - Un fuorigioco non visto, non controllato, e persino non contestato dai diretti interessati: ma il gol di Acerbi a La Spezia provoca la sospensione di Luca Pairetto e Luigi ...