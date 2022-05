Spezia, annunciato ricorso contro la squalifica di Provedel per bestemmia (Di martedì 3 maggio 2022) Lo Spezia ha annunciato che presenterà ricorso contro la squalifica del proprio portiere Provedel, colpevole di aver pronunciato una bestemmia nel corso dell’ultimo match contro la Lazio. Al 9? minuto del secondo tempo, infatti, le immagini mostrano il calciatore spezzino imprecare dopo aver subito il gol del momentaneo 2-2 e secondo la Procura Federale non ci sono dubbi sul fatto che si trattasse di una bestemmia. Il portiere però contesta questa decisione, sostenendo come ci sia stata una lettura sbagliata del labile e non siano disponibili registrazioni audio per provare l’effettivo pronunciamento dell’espressione blasfema. Oltre a ciò i legali del club ligure si appelleranno anche al precedente simile, che coinvolse in passato il ... Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Lohache presenteràladel proprio portiere, colpevole di aver pronunciato unanel corso dell’ultimo matchla Lazio. Al 9? minuto del secondo tempo, infatti, le immagini mostrano il calciatore spezzino imprecare dopo aver subito il gol del momentaneo 2-2 e secondo la Procura Federale non ci sono dubbi sul fatto che si trattasse di una. Il portiere però contesta questa decisione, sostenendo come ci sia stata una lettura sbagliata del labile e non siano disponibili registrazioni audio per provare l’effettivo pronunciamento dell’espressione blasfema. Oltre a ciò i legali del club ligure si appelleranno anche al precedente simile, che coinvolse in passato il ...

