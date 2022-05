Spettacolo e ritmo sono quelli della serie | ma il finale regala un colpo al cuore

Leggi su iodonna

(Di martedì 3 maggio 2022) La sola persona per cui abbiamo guardato sei stagioni di Downton Abbey – Lady Violet Crawley (c’è bisogno di scrivere Maggie Smith?) – è anche quella che non ne ha mai mai visto una puntata. Noi, inteso come pubblico, non solo abbiamo consumato il cofanetto dvd e giga di connessione internet una volta che laè stata travasata in streaming, ci siamo pure fiondati al cinema per il primo film. Ora che è arrivato il secondo capitolo che inaugura Una nuova era, tornarci è quasi prescrittivo. Il regalone che Julian Fellowes ha fatto ai fan è infatti una puntata doppia constrappalacrime. Seppure nel modo tipiconarrazione di Downton Abbey, attutito da pareti tappezzate e corridoi, da doppie porte e contegno. E dal sopra e sotto, poiché la società del villone inglese è divisa tra nobili e servitù – separazione senza ...