“Siamo entrati in guerra e nessuno lo dice”. Giordano bastona la politica: paese in ginocchio (Di martedì 3 maggio 2022) Mario Giordano è una furia nel suo discorso d'apertura della puntata del 3 maggio di Fuori dal coro. Il giornalista e conduttore del programma di Rete4 è impietoso nei confronti di Mario Draghi e del resto della politica che parla delle dichiarazioni Lavrov invece di esporre apertamente tutti i problemi che affliggono l'Italia: “Vladimir Putin è un pazzo, un pazzo criminale, ma non è che anche noi Siamo messi tanto bene. Davanti al grande scoop di Zona Bianca con l'intervista a Sergej Lavrov tutti i giornalisti sono invidiosi e tutti i politici hanno la coda di paglia. La politica non si rende conto che si sta rendendo ridicola a discutere di un'intervista, Siamo entrati in guerra e nessuno lo dice. Non discutiamo delle armi che ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Marioè una furia nel suo discorso d'apertura della puntata del 3 maggio di Fuori dal coro. Il giornalista e conduttore del programma di Rete4 è impietoso nei confronti di Mario Draghi e del resto dellache parla delle dichiarazioni Lavrov invece di esporre apertamente tutti i problemi che affliggono l'Italia: “Vladimir Putin è un pazzo, un pazzo criminale, ma non è che anche noimessi tanto bene. Davanti al grande scoop di Zona Bianca con l'intervista a Sergej Lavrov tutti i giornalisti sono invidiosi e tutti i politici hanno la coda di paglia. Lanon si rende conto che si sta rendendo ridicola a discutere di un'intervista,inlo. Non discutiamo delle armi che ...

Advertising

argolucio : @frondolino Siamo entrati in una fase nuova (anzi vecchia, molto vecchia) ...qualcosa che non si vedeva nemmeno neg… - argolucio : @sandraamurri1 Siamo entrati in una fase nuova (anzi vecchia, molto vecchia) ...qualcosa che non si vedeva nemmeno… - argolucio : @ToxMagato @myrtamerlino Fa il paio con la lista di Rondolino.Siamo entrati in una fase nuova (anzi vecchia, molto… - epistocrazia : RT @Geopoliticainfo: ????Il capo di stato maggiore dell'esercito #Usa #Milley ha affermato durante un'audizione al Senato: 'siamo entrati in… - Emma20333829 : RT @venis_77: Seguite #paceproibita . #Draghi ha appena detto che non ci sono problemi economici. Stuoli di economisti fotografano una real… -