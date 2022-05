Si allontana da casa e non fa più ritorno: rinvenuto il cadavere di un 65enne di Foglianise (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoFoglianise (Bn) – Momenti di tensione e ricerche senza sosta, in valle Vitulanese, per la scomparsa di Lino De Marco, 65 anni, di Foglianise. Purtroppo il corpo dell’uomo è stato ritrovato privo di vita. L’allarme era scattato già nel corso del pomeriggio, da quando il 65enne, aveva lasciato i propri famigliari nell’incertezza. Dopo essere uscito da casa, l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, senza dare più alcuna comunicazione. Poco dopo era scattata così la lunga lotta contro il tempo per ritrovarlo. Ore di ansia prima di apprendere la triste notizia della morte, confermata anche dal sindaco di Foglianise Giovanni Mastrocinque con un post sui social: “Comunichiamo che il caro Lino De Marco di Foglianise e stato trovato. Purtroppo privo di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Momenti di tensione e ricerche senza sosta, in valle Vitulanese, per la scomparsa di Lino De Marco, 65 anni, di. Purtroppo il corpo dell’uomo è stato ritrovato privo di vita. L’allarme era scattato già nel corso del pomeriggio, da quando il, aveva lasciato i propri famigliari nell’incertezza. Dopo essere uscito da, l’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, senza dare più alcuna comunicazione. Poco dopo era scattata così la lunga lotta contro il tempo per ritrovarlo. Ore di ansia prima di apprendere la triste notizia della morte, confermata anche dal sindaco diGiovanni Mastrocinque con un post sui social: “Comunichiamo che il caro Lino De Marco die stato trovato. Purtroppo privo di ...

