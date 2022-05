Serie A, gli squalificati per la prossima giornata: la decisione del giudice sportivo (Di martedì 3 maggio 2022) Quattro squalificati per la prossima giornata di Serie A, la 36esima. Eì la decisione del giudice sportivo al termine del 35esimo turno di campionato, finito ieri sera con la gara tra Atalanta e Salernitana. Sono stati fermati, per un turno, Petar Stojanovic e Valerio Verre dell’Empoli (entrambi espulsi, non ci saranno così contro l’Inter). Fermo anche Sasa Lukic del Torino, che non sarà così a disposizione di Juirc per la sfida contro il Napoli. Stop di una giornata anche per il portiere dello Spezia Provedel, inchiodato dalla prova televisiva: per lui la squalifica è scattata perché, inquadrato dalle telecamere, proferiva un’espressione blasfema. Dal comunicato del giudice sportivo, inoltre, si evincono le multe per ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) Quattroper ladiA, la 36esima. Eì ladelal termine del 35esimo turno di campionato, finito ieri sera con la gara tra Atalanta e Salernitana. Sono stati fermati, per un turno, Petar Stojanovic e Valerio Verre dell’Empoli (entrambi espulsi, non ci saranno così contro l’Inter). Fermo anche Sasa Lukic del Torino, che non sarà così a disposizione di Juirc per la sfida contro il Napoli. Stop di unaanche per il portiere dello Spezia Provedel, inchiodato dalla prova televisiva: per lui la squalifica è scattata perché, inquadrato dalle telecamere, proferiva un’espressione blasfema. Dal comunicato del, inoltre, si evincono le multe per ...

